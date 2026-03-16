René de Tescendres et Edith Jetaime – Polissonnades Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 20:00 –

Gratuit : non Prix libre Adulte

Polissonnades Une promenade libre et ludique au hasard de textes érotiques. Aux Petits Joueurs, on n’a pas de tabous ni de complexes, on peut accueillir une autrice jeunesse un jour et le lendemain recevoir deux comédiens aguerris pour un voyage sensuel, raffiné et enivrant, au pays du verbe et de la connivence. Des lectures, des jeux, des chants, tour à tour drôles, osés, malicieux, complices ou polissons, à partager entre adultes consentants.

Aux Petits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 74 09 87



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