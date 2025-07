René en fête René

René, connu pour ses jolies halles propose en ce jour de 14 juillet, une brocante, un bal et un feu d’artifice.

Les festivités du 14 juillet à René sont nombreuses :

– Brocante toute la journée (emplacement gratuit)

– Marché artisanal

– Restauration sur place

– Retraite aux flambeaux et feu d’artifices

– Bal avec DJ .

René 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

René, known for its pretty market, proposes on this day of July 14th, a flea market, a ball and a fireworks.

German :

René, der für seine hübschen Markthallen bekannt ist, bietet an diesem Tag, dem 14. Juli, einen Flohmarkt, einen Ball und ein Feuerwerk an.

Italiano :

René, famosa per il suo grazioso mercato coperto, propone un mercatino delle pulci, un ballo e fuochi d’artificio il 14 luglio.

Espanol :

René, famosa por su bonito mercado cubierto, ofrece un mercadillo, un baile y fuegos artificiales el 14 de julio.

