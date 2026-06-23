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René en fête René

René en fête René mardi 14 juillet 2026.

Ville
72260 René
Département
Sarthe
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Tarif

René

René en fête

René Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

René, connu pour ses jolies halles propose en ce jour de 14 juillet, une brocante, un bal et un feu d’artifice.
Les festivités du 14 juillet à René sont nombreuses
– Brocante toute la journée (emplacement gratuit)
– Marché artisanal
– Restauration sur place
– Retraite aux flambeaux et feu d’artifices
– Bal avec DJ   .

René 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

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English :

René, known for its pretty market, proposes on this day of July 14th, a flea market, a ball and a fireworks.

L’événement René en fête René a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Maine Saosnois