René en fête René
René en fête René mardi 14 juillet 2026.
René
René en fête
René Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
René, connu pour ses jolies halles propose en ce jour de 14 juillet, une brocante, un bal et un feu d’artifice.
Les festivités du 14 juillet à René sont nombreuses
– Brocante toute la journée (emplacement gratuit)
– Marché artisanal
– Restauration sur place
– Retraite aux flambeaux et feu d’artifices
– Bal avec DJ .
René 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
René, known for its pretty market, proposes on this day of July 14th, a flea market, a ball and a fireworks.
L’événement René en fête René a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Maine Saosnois