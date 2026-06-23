René

René en fête

René Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

René, connu pour ses jolies halles propose en ce jour de 14 juillet, une brocante, un bal et un feu d’artifice.

Les festivités du 14 juillet à René sont nombreuses

– Brocante toute la journée (emplacement gratuit)

– Marché artisanal

– Restauration sur place

– Retraite aux flambeaux et feu d’artifices

– Bal avec DJ .

René 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

René, known for its pretty market, proposes on this day of July 14th, a flea market, a ball and a fireworks.

L’événement René en fête René a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Maine Saosnois