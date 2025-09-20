René et l’oiseau chevalier Chanzeaux Chemillé-en-Anjou

Chanzeaux 16 Rue du Val-d’Hyrôme Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Un spectacle familial à découvrir à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Dans le cadre des journées du Patrimoine, voici un spectacle sur le thème de la cour des ducs d’Anjou au XVe siècle, une fiction facétieuse et drôle avec des personnages réels une vision du roi René revisitée par la Air Brouette Cie !

Synopsis : Le Roi de France organise une grande chasse au gibier d’eau. L’oiseau chevalier culblanc vole demander de l’aide à René, le duc d’Anjou. Mais René est au lit assailli par un terrible mal-être… L’oiseau trouvera-t-il une solution ? .

Chanzeaux 16 Rue du Val-d’Hyrôme Chemillé-en-Anjou 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 10 65 36 airbrouettecie@gmail.com

English :

A family show to discover during the European Heritage Days.

German :

Eine Familienaufführung, die Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes entdecken können.

Italiano :

Uno spettacolo per famiglie da scoprire durante le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Un espectáculo familiar para descubrir durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

