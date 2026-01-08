René Fumeron Vernissage exposition Micro Folie Civray

René Fumeron Vernissage exposition Micro Folie Civray samedi 17 janvier 2026.

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Début : 2026-01-17
2026-01-17

Venez découvrir l’univers artistique de Renée Fumeron lors du vernissage de son exposition. Un moment convivial d’échange et de découverte, ouvert à tous.   .

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

