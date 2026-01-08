René Fumeron Vernissage exposition Micro Folie Civray
Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne
2026-01-17
2026-01-17
2026-01-17
Venez découvrir l’univers artistique de Renée Fumeron lors du vernissage de son exposition. Un moment convivial d’échange et de découverte, ouvert à tous. .
Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
English : René Fumeron Vernissage exposition
