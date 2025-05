René Joue Ado/Adulte – Rue Dixmude Lesneven, 23 mai 2025 18:30, Lesneven.

Finistère

René Joue Ado/Adulte Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Sélectionnez les bons éléments et agencez-les avec stratégie pour créer l’habitat parfait et accueillir des animaux !

Entre ses illustrations magnifiques et ses mécaniques de jeu aussi accessible qu’addictive, Harmonie est le nouveau coup de cœur de la médiathèque.

Ne manquez pas la soirée jeu où Harmonie sera mis à l’honneur !

Sur inscription .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon

Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

