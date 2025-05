René Joue Nature – Rue Dixmude Lesneven, 21 mai 2025 14:30, Lesneven.

Finistère

René Joue Nature
Médiathèque René Pétillon
Lesneven

21 mai 2025 14:30

16:00:00

2025-05-21

En ce mois de mai, venez découvrir nos jeux sur la nature !

Invoquez les plus puissants des Gigamons pour gagner les parties ! Résolvez le mystère en Terre Ocre ! Et plus encore !

Participez au René Joue dès 7 ans !

Sur inscription .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon

Rue Dixmude
29260 Lesneven
Finistère
Bretagne
+33 2 98 21 12 47

