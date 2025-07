Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne. lac de la forêt Châtellerault

Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne. lac de la forêt Châtellerault vendredi 11 juillet 2025.

Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne.

lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 12:55:00

fin : 2025-08-15 13:40:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-12 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-25 2025-07-26 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-22 2025-08-23

Renforcement musculaire des cuisses, des abdos et des fessiers.

**Du 8 Juillet au 23 Août.**

Groupe de 9 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.

**Créneaux de 45 minutes**: Tous les vendredis 12h55-13h40 et samedis 10h30-11h15

**Lieu**: au lac de la foret.

**Condition d’accès:** à partir de 15 ans

**Réservation** et inscription en ligne; .

lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne.

German : Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne.

Italiano :

Espanol : Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne.

L’événement Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2025-06-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne