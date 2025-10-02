Renforcement musculaire Salle des fêtes La Tagnière
Renforcement musculaire Salle des fêtes La Tagnière jeudi 2 octobre 2025.
Renforcement musculaire
Salle des fêtes 409 rue des Cinq Foires La Tagnière Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 19:30:00
fin : 2025-11-20 20:30:00
Date(s) :
2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18
Rejoignez les guerriers-guerrières de La Tagnière tous les jeudis.
Adhésion au foyer rural pour l’année 2025-2026 (du 1er sept au 31août) + 3€ par séance.
Renseignements auprès de Françoise par téléphone. .
Salle des fêtes 409 rue des Cinq Foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 10 74 53
English : Renforcement musculaire
German : Renforcement musculaire
Italiano :
Espanol :
L’événement Renforcement musculaire La Tagnière a été mis à jour le 2025-09-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)