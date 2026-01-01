Renforcement musculaire Salle des fêtes La Tagnière

Renforcement musculaire

Salle des fêtes 409 rue des Cinq Foires La Tagnière Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-29 19:30:00

fin : 2026-01-29 20:30:00

2026-01-29 2026-02-05

Séances de renforcement musculaire, avec Thomas Vitry coach sportif.

Ouvert à tous, les cours sont adaptés à vos besoins/capacités et se déroulent dans le bien-être et la bonne humeur, rejoignez les guerriers/guerrières de La Tagnière.

renseignements Françoise par téléphone.

adhésion au foyer rural à l’année + tarif séance. .

Salle des fêtes 409 rue des Cinq Foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 10 74 53

