Renforcement musculaire Salle des fêtes La Tagnière jeudi 29 janvier 2026.
Salle des fêtes 409 rue des Cinq Foires La Tagnière Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 19:30:00
fin : 2026-01-29 20:30:00
Date(s) :
2026-01-29 2026-02-05
Séances de renforcement musculaire, avec Thomas Vitry coach sportif.
Ouvert à tous, les cours sont adaptés à vos besoins/capacités et se déroulent dans le bien-être et la bonne humeur, rejoignez les guerriers/guerrières de La Tagnière.
renseignements Françoise par téléphone.
adhésion au foyer rural à l’année + tarif séance. .
Salle des fêtes 409 rue des Cinq Foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 10 74 53
