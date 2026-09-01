Renforcement musculaire Salle des fêtes La Tagnière

Informations pratiques

La Tagnière

Renforcement musculaire

Salle des fêtes 409 rue des Cinq Foires La Tagnière Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2027-02-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17 2026-12-24 2026-12-31 2027-01-07 2027-01-14 2027-01-21 2027-01-28

Séances de renforcement musculaire, avec Thomas Vitry coach sportif.

Ouvert à toutes et tous, adultes-adolescents, les cours sont adaptés à vos besoins/capacités et se déroulent dans le bien-être et la bonne humeur, rejoignez les guerriers/guerrières de La Tagnière.

renseignements Françoise par téléphone.

adhésion au foyer rural. .

Salle des fêtes 409 rue des Cinq Foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 10 74 53 foyerlatagniere@gmail.com

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English : Renforcement musculaire

L’événement Renforcement musculaire La Tagnière a été mis à jour le 2026-09-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)