Renforcer Vitalité et Immunité en Hiver grâce à l’énergétique Chinoise Qi Gong et Conseils -, Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie

Renforcer Vitalité et Immunité en Hiver grâce à l’énergétique Chinoise Qi Gong et Conseils –

+ Auto-massage et séquences de massages à deux (sans huile et sur vêtements)

+ Intégrer à notre alimentation occidentale des principes de diététique chinoise –

Le Rein, siège de notre vitalité et immunité et de l’énergie fondamentale pour tout le corps comment le nourrir et le préserver, reconnaitre ses signes de faiblesses, notamment leur lien avec les douleurs de dos, genoux, avec la fatigue, la digestion…. Et puis, que faire pour le soutenir, par le Qi Gong , des auto-massages, l’acupression et plein de conseils judicieux pour l’hiver, basés sur la théorie de l’énergétique chinoise.

Atelier pratique et théorique accessible à tous, à partir de 16 ans. .

English : Renforcer Vitalité et Immunité en Hiver grâce à l’énergétique Chinoise Qi Gong et Conseils –

+ Self-massage and massage sequences for two (oil-free and on clothing)

+ Integrate Chinese dietary principles into our Western diet with the help of a Chinese dietician

