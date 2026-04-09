[Rennes] À la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin La Longère 68 Canal Saint-Martin, 35000 RENNES Rennes
[Rennes] À la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin La Longère 68 Canal Saint-Martin, 35000 RENNES Rennes mercredi 22 avril 2026.
[Rennes] À la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin La Longère 68 Canal Saint-Martin, 35000 RENNES Rennes Mercredi 22 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription, 15 places
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Le Mercredi 22 avril 2026, de 14h30 à 16h30.
Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin, 35000 Rennes
Gratuit, sur inscription, 15 places
Sur inscription : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
[https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne/agenda-bretagne/agenda-bretagne-2026/sorties-psm/a-la-decouverte-des-oiseaux-des-prairies-saint-martin2](https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne/agenda-bretagne/agenda-bretagne-2026/sorties-psm/a-la-decouverte-des-oiseaux-des-prairies-saint-martin2)
Accompagnée d’une animatrice nature de la LPO, partez à la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin.
Une initiation à l’utilisation des jumelles sera également proposée pour affiner votre regard et mieux repérer les espèces présentes.
N’hésitez pas à apporter :
– Paire de jumelles si vous avez
– Bonnes chaussures de marche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-22T16:30:00.000+02:00
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reservation.bretagne@lpo.fr
La Longère 68 Canal Saint-Martin, 35000 RENNES 68 Canal Saint-Martin, 35000 RENNES Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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