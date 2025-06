Rennes à la Mer et au Vert : PENESTIN / GRANVILLE Maison des Aînés et des Aidants Rennes 15 juillet 2025

Rennes à la Mer et au Vert : PENESTIN / GRANVILLE Maison des Aînés et des Aidants Rennes Mardi 15 juillet, 07h30 Ille-et-Vilaine

Eté 2025 : 28 sorties au programme

ESPACE DE VENTE DES BILLETS À partir du lundi 7 juillet à 14h00

⚠ VENTE UNIQUEMENT POUR LES SORTIES DE LA SEMAINE EN COURS ET SUIVANTE

HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi : 13h30 à 17h00 – Mardi à vendredi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Fermé le vendredi 16 août

À la Maison des Aînés et des Aidants, 34 place du Colombier Rennes.

Prévoir une pièce d’identité avec photo pour tout achat .

Paiement possible en numéraire, chèque et carte bancaire.

Tarifs Aller – Retour

À partir de 15 ans 13,50 € 4,50 Tarif Sortir

De 5 à 15 ans* 9,00 € 2,50 € * Gratuit jusqu’au 5e anniversaire de l’enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-15T07:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-15T19:00:00.000+02:00

Maison des Aînés et des Aidants 34 place du colombier Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine