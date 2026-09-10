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Rennes à travers la photographie Archives de Rennes Rennes

dimanche 19 septembre 2027 · Archives de Rennes · Rennes

Rennes à travers la photographie Archives de Rennes Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 19 septembre 2027
Fin
dimanche 19 septembre 2027
Lieu
Archives de Rennes
Adresse
18, avenue Jules-Ferry Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Rennes à travers la photographie Archives de Rennes Rennes Dimanche 19 septembre 2027, 09h30 Ille-et-Vilaine

Les fonds photographiques ds Archives de Rennes sont mis à l’honneur dans cette exposition.

Les fonds photographiques des Archives de Rennes sont mis à l’honneur dans cette exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-09-19T09:30:00.000+02:00
Fin : 2027-09-19T17:00:00.000+02:00

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http://www.archives.rennes.fr  

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
archives@ville-rennes.fr 0223621260

Olivier Fiot, 2021


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