Rennes à travers la photographie Archives de Rennes Rennes
dimanche 19 septembre 2027 · Archives de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Rennes à travers la photographie Archives de Rennes Rennes Dimanche 19 septembre 2027, 09h30 Ille-et-Vilaine
Les fonds photographiques ds Archives de Rennes sont mis à l’honneur dans cette exposition.
Les fonds photographiques des Archives de Rennes sont mis à l’honneur dans cette exposition.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-09-19T09:30:00.000+02:00
Fin : 2027-09-19T17:00:00.000+02:00
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http://www.archives.rennes.fr
Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
archives@ville-rennes.fr 0223621260
Olivier Fiot, 2021
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