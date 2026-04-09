[Rennes] Atelier de cuisine sauvage Le Pré, 3 All. du Pré du Pont, 35135 Chantepie Chantepie
[Rennes] Atelier de cuisine sauvage Le Pré, 3 All. du Pré du Pont, 35135 Chantepie Chantepie jeudi 30 avril 2026.
[Rennes] Atelier de cuisine sauvage Le Pré, 3 All. du Pré du Pont, 35135 Chantepie Chantepie Jeudi 30 avril, 09h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Atelier cuisine proposé par Les Cols Verts
L’atelier de cuisine sauvage s’inscrit pleinement dans une démarche de citoyenneté et de transition écologique. En valorisant les plantes locales et comestibles, il sensibilise à la préservation de la biodiversité, à l’alimentation durable et aux circuits courts. Il encourage l’autonomie, le partage de savoirs et la reconnexion à l’environnement proche.
Cet atelier s’adresse à un public large (habitants, familles, jeunes, adultes), sans prérequis particuliers. Il est accessible financièrement (gratuit), adaptable en fonction des âges et des capacités, et est organisé au Pré, à 10 min à pied du métro Poterie, afin de favoriser l’inclusion et la participation de toutes et tous.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-30T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-30T13:00:00.000+02:00
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https://www.eventbrite.com/e/1980950278609?aff=oddtdtcreator
Le Pré, 3 All. du Pré du Pont, 35135 Chantepie 3 All. du Pré du Pont, 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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