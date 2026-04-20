[Rennes] Atelier petits aménagements favorables à la biodiversité MCE,48 boulevard Magenta, 35000 Rennes Rennes Lundi 20 avril, 10h00, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Atelier pour découvrir les petits aménagements favorables à la biodiversité, que chacun peut réaliser dans son jardin.

Premier atelier à 10h. Second atelier à 11h (durée 1h)

La Maison de la Consommation et de l’Environnement et ses associations naturalistes vous invitent à un atelier pour découvrir les petits aménagements favorables à la biodiversité, que chacun peut réaliser dans son jardin.

Vous aimeriez agir concrètement pour la nature, dans votre jardin ?

À son échelle, chacun peut agir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-20T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-20T12:00:00.000+02:00

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MCE,48 boulevard Magenta, 35000 Rennes 48 boulevard Magenta, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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