Rennes-Bow Swing Festival Salle de La Cité Rennes 27 et 28 février 2026 Ille-et-Vilaine

**Le Rennes-Bow Swing Festival revient pour sa 6e édition !**

Du 27 février au 1er mars 2026 Swingin’ in the Rennes vous invite à un week-end de danse et de musique, avec au programme : 2 jours de stage (le Triangle, Cité de la danse) et 2 soirées live (salle de la Cité).

Apprentissage, partage, convivialité et rencontres seront les maîtres mots de ce weekend.

Pour cette 6e édition, nous avons l’immense plaisir de recevoir à Rennes des danseur.euses et musicien.nes de renommée internationale :

Les danseur.euses Hector & Lidia, Laura & Tim, Jo & Alberto et SwingHappy rythmeront nos deux jours de stage et nous feront le plaisir de se joindre à nos deux fabuleuses soirées **à la salle de la Cité,** en compagnie du **Anna Stevens Quintet** (vendredi 27 février) et du **Galaad Moutoz Big Band** (samedi 28 février).

Amateur.ices de danse et de jazz, nous vous attendons avec impatience.

Les Pass disponibles :

– Le Pass Festival – Lindy & Solo Track (7h30 de cours + soirées + goûter swing) COMPLET

– Le Pass Festival – Solo Track (7h30 de cours de solo avec 3 profs différents + soirées + goûter swing) COMPLET

– Le Pass Soirées (soirée du vendredi + soirée du samedi + goûter swing du dimanche) COMPLET

– **Une soirée seule (au choix vendredi ou samedi) :** [**billetterie ouverte**](https://forms.gle/i9A9CgDFqxDKxUni6)

Où se déroule le festival :

– Les cours : le Triangle Cité de la danse / Conservatoire de Rennes (site du Blosne)

– Les soirées : Salle de la Cité (13 rue St Louis)

– Le goûter swing : Le Triangle Cité de la danse

Rendez vous ici [sur notre site internet](https://swingrennes.com/rennesbow/) pour retrouver toutes les informations et réserver vos places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-27T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T23:59:00.000+01:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



