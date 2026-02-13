Rennes-Bow Swing Festival, Salle de La Cité, Rennes

Rennes-Bow Swing Festival 27 et 28 février Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T19:30:00+01:00 – 2026-02-27T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-28T19:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:59:00+01:00

Le Rennes-Bow Swing Festival revient pour sa 6e édition !

Du 27 février au 1er mars 2026 Swingin’ in the Rennes vous invite à un week-end de danse et de musique, avec au programme : 2 jours de stage (le Triangle, Cité de la danse) et 2 soirées live (salle de la Cité).

Apprentissage, partage, convivialité et rencontres seront les maîtres mots de ce weekend.

Pour cette 6e édition, nous avons l’immense plaisir de recevoir à Rennes des danseur.euses et musicien.nes de renommée internationale :

Les danseur.euses Hector & Lidia, Laura & Tim, Jo & Alberto et SwingHappy rythmeront nos deux jours de stage et nous feront le plaisir de se joindre à nos deux fabuleuses soirées à la salle de la Cité, en compagnie du Anna Stevens Quintet (vendredi 27 février) et du Galaad Moutoz Big Band (samedi 28 février).

Amateur.ices de danse et de jazz, nous vous attendons avec impatience.

Les Pass disponibles :

– Le Pass Festival – Solo Track (7h30 de cours de solo avec 3 profs différents + soirées + goûter swing) – Places disponibles en niveau 1

– Le Pass Soirées (soirée du vendredi + soirée du samedi + goûter swing du dimanche)

– Billet soirée seule (au choix vendredi ou samedi)

– Le Pass Festival – Lindy & Solo Track (7h30 de cours + soirées + goûter swing) est COMPLET

La billetterie est ouverte !

Où se déroule le festival : du 27 février au 1er mars

– Les cours de danse : le Triangle Cité de la danse / Conservatoire de Rennes (site du Blosne) – 28 février et 1er mars

– Les soirées : Salle de la Cité (13 rue St Louis) – 27 et 28 février

– Le goûter swing : Le Triangle Cité de la danse – 1er mars (15h30-18h)

Rendez vous ici sur notre site internet pour retrouver toutes les informations et réserver vos places.

