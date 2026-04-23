[Rennes] Café philo Centre social Ker Yann – 42 cours du président Kennedy 35000 Rennes Rennes Jeudi 23 avril, 14h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Café philo: « Climat, pollution, santé… Comment agir ensemble pour mieux vivre aujourd’hui et demain ? »

Café philo animé par l’Agence Local de l’Énergie et du Climat (ALEC) de Rennes autour de la thématique « Climat, pollution, santé… Comment agir ensemble pour mieux vivre aujourd’hui et demain ? »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T14:15:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T16:45:00.000+02:00

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02 23 46 85 70

Centre social Ker Yann – 42 cours du président Kennedy 35000 Rennes 42 B John Fitzgerald Kennedy, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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