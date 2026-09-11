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RENNES. « Ces mains pour l’inquiétude », un livre, une conférence.

mercredi 20 janvier 2027 · Rennes

RENNES. « Ces mains pour l’inquiétude », un livre, une conférence.

Informations pratiques

Début
mercredi 20 janvier 2027
Fin
mercredi 20 janvier 2027
Heure de début
14:30
Heure de fin
16:30
Lieu
Rennes
Adresse
Maison des Associations, 6, Cours des Alliés.
Ville
35000 Rennes
Département
Île et Vilaine
Tarif
gratuit

Des créatrices en résistance. C’est sur le trajet de 5 femmes, artistes ou écrivaines que se penche l’autrice Marie-Hélène Prouteau. Camille Claudel, Anna Akhmatova, Rosa Luxemburg, Nelly Sachs, Louise Bourgeois. Celles qui n’ont jamais baissé l’échine, face à l’exil, l’emprisonnement, la dictature. Premières à ouvrir la voie dans un monde de l’art et de la création, de la politique dominé par les hommes. La conférencière reprendra les thèmes de son livre, celui des mains, leur parler muet, leurs expressions.
Cet essai est publié aux éditions Al Manar, juin 2026. Une présentation du livre et la revue de presse se trouvent sur le site https://editmanar.com/editions/livres/ces-mains-pour-linquietude/
Disponible en librairie ou sur commande sans frais à l’éditeur.

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