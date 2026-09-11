RENNES. « Ces mains pour l’inquiétude », un livre, une conférence.

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Des créatrices en résistance. C’est sur le trajet de 5 femmes, artistes ou écrivaines que se penche l’autrice Marie-Hélène Prouteau. Camille Claudel, Anna Akhmatova, Rosa Luxemburg, Nelly Sachs, Louise Bourgeois. Celles qui n’ont jamais baissé l’échine, face à l’exil, l’emprisonnement, la dictature. Premières à ouvrir la voie dans un monde de l’art et de la création, de la politique dominé par les hommes. La conférencière reprendra les thèmes de son livre, celui des mains, leur parler muet, leurs expressions.

Cet essai est publié aux éditions Al Manar, juin 2026. Une présentation du livre et la revue de presse se trouvent sur le site https://editmanar.com/editions/livres/ces-mains-pour-linquietude/

Disponible en librairie ou sur commande sans frais à l’éditeur.