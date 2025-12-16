Rennes Data Challenge 2026 Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes 16 et 17 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Chaque année, le Rennes Data challenge réunit des étudiants passionnés de data qui travaillent en équipe sur des problématiques concrètes proposées par des entreprises et des collectivités locales.

Le Rennes Data Challenge est un événement organisé à l’Université de Rennes par les équipe de la Faculté des Sciences Économiques et du projet TIARe (Toute l’Intelligence Artificiielle à Rennes).

Encadrés par des mentors expérimentés, les participants bénéficient de conseils et d’un accompagnement tout au long du challenge pour faire émerger des solutions innovantes et créatives.

À l’issue de ce marathon de la donnée, les projets sont présentés devant un jury d’experts qui évalue les travaux et récompense les meilleures réalisations lors d’une cérémonie de remise des prix.

Le Rennes Data Challenge est à la fois un moment de formation, de rencontre et de découverte, où étudiants, universitaires, entreprises et acteurs du territoire se retrouvent.

Pour en savoir plus, rendez-vous [ICI](https://eco.univ-rennes.fr/rennes-data-challenge#p-3281).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T08:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T18:00:00.000+01:00

Campus Centre – Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



