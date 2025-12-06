Rennes DATA Challenge 2026 Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes 16 et 17 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

2 jours pour transformer des données en solutions !

Le **Rennes Data Challenge** est un événement lancé en 2023, à la Faculté des Sciences Économiques de l’Université de Rennes, à l’initiative des équipes pédagogiques du Master Mathématiques Appliquées Statistique et du Master Ingénierie Économique et Financière avec l’appui des étudiants de ces formations et de partenaires.

Chaque année, il réunit durant un week-end des étudiants passionnés de data qui travaillent en équipe sur des problématiques concrètes proposées par des entreprises et des collectivités locales.

Encadrés par des **mentors expérimentés**, les participants bénéficient de conseils et d’un accompagnement tout au long du challenge pour faire émerger des solutions innovantes et créatives.

À l’issue de ce marathon de la donnée, les projets sont présentés devant un **jury d’experts** qui évalue les travaux et récompense les meilleures réalisations lors d’une **cérémonie de remise des prix**.

Le Rennes Data Challenge est à la fois un moment de **formation**, de **rencontre** et de **découverte**, où étudiants, universitaires, entreprises et acteurs du territoire se retrouvent.

Son organisation est assurée par les équipes pédagogiques des Masters Mathématiques Appliquées Statistique, Ingénierie Économique et Financière, Finance Data, Stratégies Digitales et Innovation Numérique, IA de l’Université de Rennes, les étudiants de ces formations ainsi que des membres de nos partenaires tels que Gwenlake et Tac Economics.

Pour en savoir plus, rendez-vous [ICI](https://eco.univ-rennes.fr/rennes-data-challenge#p-3281).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T08:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T18:00:00.000+01:00

1

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRfIiMhnEop5Chaj-QBjjeMJURVFKS0xZODlRT0NYMFpCOVo1UTVNUVM0RS4u&route=shorturl

Campus Centre – Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine