Rennes en jeux Bibliothèque de Maurepas Rennes Vendredi 30 janvier, 16h30 Ille-et-Vilaine
Venez jouer aux jeux géants à la bibliothèque de Maurepas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-30T16:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-30T18:30:00.000+01:00
Bibliothèque de Maurepas 32 rue de la Marbaudais 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine