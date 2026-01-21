Rennes en jeux Bibliothèque de Maurepas Rennes Vendredi 30 janvier, 16h30 Ille-et-Vilaine

Venez jouer aux jeux géants à la bibliothèque de Maurepas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque de Maurepas 32 rue de la Marbaudais 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



