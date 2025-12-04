Rennes en Jeux Couvent des Jacobins Rennes Dimanche 1 février 2026, 10h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre : vous donnez si vous voulez et ce que vous voulez

Venez jouer au festival Rennes en Jeux ! Des centaines de jeux de société, des dizaines de bénévoles pour vous les expliquer, des maisons d’éditions, des auteurs et autrices, de la bonne humeur … T…

Rennes en Jeux 2026 aura lieu samedi 31 janvier et dimanche 1er février au Couvent des Jacobins à Rennes. C’est un festival de jeux de société ouvert à toutes et tous :

– Des ludothécaires et bénévoles qui vous accompagneront dans la découverte de leurs jeux préférés

– Des auteur(trice)s avec qui tester les jeux de demain

– Des éditeur(trice)s qui vous feront découvrir leurs nouveautés

– Des conférencier(cière)s avec qui débattre

– Des tournois et des jeux à gagner

– Deux semaines d’animations ludiques dans toute le département en amont du festival

– Et plein d’autres surprises !

En bref, de nombreuses de tables de jeux et de gens sympas pour vous expliquer les règles, n’attendent que vous.

Tout le programme sur notre site. A vous de jouer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T18:30:00.000+01:00

latoileludique@gmail.com https://www.rennesenjeux.fr/

Couvent des Jacobins 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine