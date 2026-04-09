[Rennes] Fresque de Benenova Cleunay Centre social Cleunay, 49 Rue Jules Lallemand, 35000 Rennes Rennes Lundi 27 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Ateliers participatifs pour sensibiliser et échanger collectivement autour du bénévolat.

« Fresques de Benenova » qui sont des ateliers participatifs d’environ 2 heures pour sensibiliser et échanger collectivement autour du bénévolat : les motivations à s’engager, les freins éventuels, les leviers pour les dépasser, ainsi que les possibilités d’engagement sur le territoire rennais.

Cela s’adresse aux bénévoles déjà engagés dans les centres sociaux mais aussi aux personnes souhaitant s’engager, que ce soit dans les centres sociaux ou dans d’autres structures du quartier !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-27T16:30:00.000+02:00

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Centre social Cleunay, 49 Rue Jules Lallemand, 35000 Rennes Centre social Cleunay, 49 Rue Jules Lallemand, 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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