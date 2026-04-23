[Rennes] Fresque de la Mobilité Maison de la Consommation et de l’Environnement, 48 Bd Magenta, 35000 Rennes Rennes Jeudi 23 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Fresque de la Mobilité : enjeux carbones liés aux mobilités, découverte des leviers d’action et échanges sur les freins envers une mobilité plus active et respectueuse de l’environnement.

Fresque de la Mobilité : atelier participatif qui permet de mieux comprendre les enjeux carbones liés aux mobilités, de découvrir des leviers d’action et d’échanger sur ses difficultés à aller vers une mobilité plus active et respectueuse de l’environnement.

Cet atelier a été développé par Les Shifters. Il est proposé à Rennes par l’association Rayons d’Action, le 23 avril 2026 à 20h30 à la Maison de la Consommation et de l’Environnement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T22:30:00.000+02:00

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https://www.rayonsdaction.org/page/1773938-accueil

Maison de la Consommation et de l’Environnement, 48 Bd Magenta, 35000 Rennes 48 Bd Magenta, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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