RENNES FUSION Centre Social Ker Yann Rennes lundi 13 octobre 2025.

RENNES FUSION Centre Social Ker Yann Rennes 13 octobre – 10 novembre, les lundis Ille-et-Vilaine

exposition de Christian Allègre

Christian Allègre vous présente ses créations, réalisées à partir de photos saturées et fusionnées du patrimoine architectural rennais.
Vernissage lundi 13 octobre à 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-13T09:00:00.000+02:00
Fin : 2025-11-10T09:30:00.000+01:00

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine