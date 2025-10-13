RENNES FUSION Centre Social Ker Yann Rennes

exposition de Christian Allègre

Christian Allègre vous présente ses créations, réalisées à partir de photos saturées et fusionnées du patrimoine architectural rennais.

Vernissage lundi 13 octobre à 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-10T09:30:00.000+01:00

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine