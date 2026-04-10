[Rennes] Table ronde « Quelle place des citoyen·nes face aux polluants éternels PFAS ? » MCE,48 boulevard Magenta, 35000 Rennes Rennes Mardi 19 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

.

La Maison de la Consommation et de l’Environnement propose une table ronde, ouverte à tous les curieux, sur le thème « Quelle place des citoyen-nes face aux polluants éternels PFAS ? ».

Cette table ronde réunira un scientifique spécialiste des PFAS de l’école de chimie de Rennes, une habitante ayant fait une mesure de PFAS dans l’eau de son robinet, un représentant d’Eau du bassin rennais, organisme chargé de suivre et dépolluer l’eau des PFAS et un journaliste, pour témoigner du rôle de vulgarisation de la pollution locale par le PFAS, à destination du grand public.

Les habitants et curieux sont invités à venir échanger et débattre sur cette pollution émergente et sur la place que les citoyens peuvent avoir : s’informer sur le sujet des PFAS, faire évoluer ses achats du quotidien, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-19T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-19T20:00:00.000+02:00

1



MCE,48 boulevard Magenta, 35000 Rennes 48 boulevard Magenta, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

