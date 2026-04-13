[Rennes] Visite guidée de l’équipière Les halles en commun, 24 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes Rennes
[Rennes] Visite guidée de l’équipière Les halles en commun, 24 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes Rennes mercredi 22 avril 2026.
[Rennes] Visite guidée de l’équipière Les halles en commun, 24 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes Rennes Mercredi 22 avril, 11h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
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Le Mercredi 22 avril 2026, de 11h30 à 12h15.
Devant la ressourcerie sportive, 24 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes
Gratuit
Visite guidée des coulisses d’une ressourcerie sportive !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T11:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-22T12:15:00.000+02:00
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Les halles en commun, 24 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes 24 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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