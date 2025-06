« RENNESSTREETFOODFESTIVAL » SAISON 3 Place jean-normand Rennes Rennes 28 juin 2025

entrée libre

FESTIVAL DE STREETFOOD

Au cœur de Rennes au Blosne “Le Rennes Street Food Festival” revient avec sa 3 éme édition, l’association Avenir propose un voyage sensoriel et culturel unique, guidé par un concept essentiel : le culinaire, le culturel, la santé et l’environnement.

Ces quatre piliers fondamentaux façonnent l’essence même de notre événement, offrant aux visiteurs une expérience holistique et immersive qui célèbre la diversité, le bien-être et la durabilité. Plongez dans cette exploration passionnante où chaque étape vous conduit à la découverte de nouvelles saveurs, de traditions ancestrales, de pratiques alimentaires conscientes et de pratiques respectueuses de l’environnement. Laissez-vous emporter par un concept unique, où le plaisir de la dégustation se mêle à la richesse culturelle, à la promotion du bien manger et à la préservation de notre planète. Que vous soyez amateur de cuisine exotique, passionné de cultures du monde, soucieux de votre bien-être ou fervent défenseur de l’environnement, vous trouverez ici une source d’inspiration et d’émerveillement.

Bienvenue dans l’univers du Rennes Street Food Festival, préparez vous à vivre une expérience inoubliable, laissez vous guider vers de nouveaux horizons, où la cuisine devient le fil conducteur d’un voyage riche en découvertes, en émotions et en partage.

Au cœur du Rennes Street Food Festival réside un engagement profond envers l’empowerement des femmes à travers l’art de la cuisine. En mettant en avant les exposantes, nous célébrons leur talent, leur passion et leur contribution essentielle à la richesse culturelle de notre société. Ces femmes, souvent les gardiennes des traditions culinaires de leur communauté, trouvent dans la cuisine un espace d’expression et d’affirmation de soi.

En partageant leurs recettes familiales transmises de génération en génération, elles préservent non seulement un patrimoine culinaire précieux, mais elles affirment également leur place et leur voix dans un milieu souvent dominé par des stéréotypes de genre. Le Rennes Street Food Festival offre une plateforme unique pour que ces femmes puissent briller, pour qu’elles soient reconnues et valorisées pour leurs compétences culinaires exceptionnelles. En les mettant en avant, nous encourageons d’autres femmes à poursuivre leurs passions, à développer leurs talents, à s’affirmer dans tous les domaines de la vie et à libérer leur plein potentiel. À travers cet événement, elles trouvent une source de fierté et d’estime de soi.

Leur participation active au festival est une démonstration vivante de leur force, de leur résilience et de leur capacité à transformer des ingrédients simples en chefs-d’œuvre culinaires.

www.rennesstreetfoddfestival.fr

Place jean-normand Rennes, Le Blosne, 35200 Ille-et-Vilaine