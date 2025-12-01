RENONTRE AVEC CHANTAL LEPVRIER Mémorial des Déportés de la Mayenne Mayenne

RENONTRE AVEC CHANTAL LEPVRIER

Mémorial des Déportés de la Mayenne 23 rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

Tarif : 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

En lien avec l’exposition Les droits de l’Homme aujourd’hui et demain Penser les droits de l’Homme du futur pour agir aujourd’hui

Rencontre-échanges avec Chantal Lepvrier, déléguée de la Défenseur des Droits de la Mayenne.

Exposition Les droits de l’Homme aujourd’hui et demain exposition temporaire du 22 octobre au 17 décembre 2025

La Vigie-Mémorial des déportés de la Mayenne et La Ligue des Droits de l’Homme (section de Laval Mayenne) vous proposent une exposition de 20 photos réalisée par l’Agence Magnum. Les visiteurs sont amenés à redécouvrir et questionner 10 droits de la D.U.D.H. menacés aujourd’hui et 10 droits de l’Homme, espérés pour les futures générations, photographiés par Christina de Middel Puch. .

Mémorial des Déportés de la Mayenne 23 rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35 memorial-deportes53@gmail.com

English :

In conjunction with the Human Rights Today and Tomorrow exhibition Thinking about human rights in the future so we can act today

German :

In Verbindung mit der Ausstellung Menschenrechte heute und morgen Über die Menschenrechte der Zukunft nachdenken, um heute zu handeln

Italiano :

In concomitanza con la mostra Human Rights Today and Tomorrow Pensare ai diritti umani nel futuro per poter agire oggi

Espanol :

Con motivo de la exposición Derechos Humanos Hoy y Mañana Pensar los derechos humanos en el futuro para poder actuar hoy

