reNoth Stade de la Cazine Noth dimanche 21 septembre 2025.
Stade de la Cazine Route de la Cazine Noth Creuse
Renault d’hier à aujourd’hui.
Exposition, rassemblement d’automobiles récentes et rétro, d’utilitaires, ainsi que de modèles réduits de la célèbre marque au losange.
Clubs comme particuliers sont les bienvenus pour venir exposer leur(s) véhicule(s).
Ventes entre particuliers, pièces détachées…
Buffet et buvette sur place. .
Stade de la Cazine Route de la Cazine Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 83 16 17
