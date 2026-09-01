Renouer avec la canne de Provence Parking des Signolles Saint-Chamas

Informations pratiques

Saint-Chamas

Renouer avec la canne de Provence

Du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 17h. Parking des Signolles N43 Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Les vendredi 18 et samedi 19 septembre 2026, Menelik et le Collectif SAFI vous invitent à explorer un cannier le long de la Touloubre, à Saint-Chamas.

Présente depuis des siècles sur notre territoire, la canne de Provence a longtemps servi à fabriquer de nombreux objets. Aujourd’hui, elle peut devenir envahissante, notamment le long des berges de nos rivières et des zones humides. La couper sans méthode peut même favoriser son expansion.



Avec le Collectif SAFI, nous vous proposons de mieux comprendre son écologie, les méthodes permettant de limiter sa progression et les usages possibles de ses chaumes. L’objectif : transformer une contrainte écologique en ressource locale, tout en prenant soin de la rivière.



Créer et aménager grâce à la canne

À partir d’une collection d’outils dédiés au travail de la canne, les participant·es découvriront comment couper, refendre et mettre en forme ce biomatériau.



Au fil des deux journées, nous réaliserons ensemble des aménagements avec les cannes présentes sur le site. Ces ouvrages légers permettront notamment d’ouvrir des percées visuelles sur la Touloubre, aujourd’hui largement masquée par la végétation. Une occasion concrète de renouer avec la rivière et d’agir collectivement pour le paysage.





Informations pratiques

Quand ? Vendredi 18 et samedi 19 septembre 2026, de 9 h 30 à 17 h.

Où ? Rendez-vous au parking des Signolles, à Saint-Chamas.

Venir en train : depuis Marseille, le train Zou de 7 h 40 arrive à Saint-Chamas à 8 h 17. Le lieu de rendez-vous se trouve à environ 30 minutes à pied de la gare.

Matériel à prévoir : une tenue de travail (pantalon, manches longues et bonnes chaussures) ainsi qu’un couteau de type Opinel avec virole de sécurité et une paire de gants en cuir, si vous en avez.

Prévoyez également votre pique-nique, de l’eau, une protection solaire et, si nécessaire, une protection contre les moustiques.

Atelier gratuit, sur inscription.

Inscrivez-vous dès maintenant



Si vous n’êtes disponible qu’une seule journée, vous pouvez écrire au Collectif SAFI à l’adresse suivante : collectifsafi@gmail.com



—



Ce workshop est porté par le Collectif SAFI et le Bureau des guides du GR2013, avec le soutien de Menelik, le CEN PACA et la Ville de Saint-Chamas. Il vise à partager des connaissances, des gestes et des outils pour prendre soin des paysages de l’eau.



Cette initiative est née de l’appel à projets à destination des associations lancé par Menelik en 2025. Elle est soutenue par l’Agence de l’eau, la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’Agglomération Provence Verte .

Parking des Signolles N43 Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday, September 18, and Saturday, September 19, 2026, Menelik and the SAFI Collective invite you to %E0 explore a reed bed along the Touloubre River in %E0 Saint-Chamas.

L’événement Renouer avec la canne de Provence Saint-Chamas a été mis à jour le 2026-09-10 par Provence Tourisme