Renouveler les centres commerciaux Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Renouveler les centres commerciaux

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 08:30:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

Date(s) :

2026-01-19

Chacun a en tête l’image du centre commercial — temple du consumérisme, accessible en voiture, isolé de la ville. Mais que savons-nous vraiment de ces lieux ? À travers le regard d’une recherche doctorale en urbanisme, cette exposition explore ce qu’est le centre commercial et comment il peut devenir un espace clé de la transition socio écologique. Entre critique et prospective, elle invite à repenser ces territoires du quotidien.

Exposition installée dans le cadre des Nuits de la lecture sur les Villes et les campagnes .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

English :

L’événement Renouveler les centres commerciaux Le Mans a été mis à jour le 2025-12-12 par CDT72