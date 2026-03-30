Rénovation de l’habitat : s’informer et se prémunir contre les fraudes La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription

Nombreux sont les particuliers qui reçoivent des propositions commerciales abusives dans le cadre d’un projet de rénovation de leur logement. Démarchage à domicile, par téléphone ou par email : il arrive même que ce soit par des sociétés nationalement connues. Pour vous informer et vous prémunir de ces démarches abusives, participez à notre atelier !

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/Qwh



Afficher la carte du lieu La Maison de l’Habitant et trouvez le meilleur itinéraire

