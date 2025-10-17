Rénovation d’un chalet 4 Route des Guibertes, 05220 Le Monetier les Bains Le Monêtier-les-Bains

Rénovation d’un chalet 4 Route des Guibertes, 05220 Le Monetier les Bains Le Monêtier-les-Bains vendredi 17 octobre 2025.

Rénovation d’un chalet Vendredi 17 octobre, 09h30, 14h00 4 Route des Guibertes, 05220 Le Monetier les Bains Hautes-Alpes

6 personnes maximum pour chaque visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:30:00 – 2025-10-17T12:00:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

Cet ancien chalet de famille, chargé d’histoires de ski et de randonnées en montagne qui présente une situation exceptionnelle en pied de pistes a nécessité une rénovation complète d’un point de vue énergétique et d’organisation afin de pouvoir continuer d’accueillir plus confortablement ses hotes

4 Route des Guibertes, 05220 Le Monetier les Bains Route des Guibertes, 05220 Le Monetier les Bains Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0683845584 http://www.enperspective.fr Cet ancien chalet de famille, chargé d’histoires de ski et de randonnées en montagne qui présente une situation exceptionnelle en pied de pistes a nécessité une rénovation complète d’un point de vue énergétique et d’organisation afin de pouvoir continuer d’accueillir plus confortablement ses hotes Le grand parking des Bains du Monetier les Bains est a proximité

Cet ancien chalet de famille, chargé d’histoires de ski et de randonnées en montagne qui présente une situation exceptionnelle en pied de pistes a nécessité une rénovation complète d’un point de vue…

Agence En Perspective – Briançon