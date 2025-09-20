Rénovation d’un four banal 11 route de la Molède 15800 Thiézac Thiézac

Rénovation d’un four banal 11 route de la Molède 15800 Thiézac Thiézac samedi 20 septembre 2025.

Rénovation d’un four banal Samedi 20 septembre, 13h30 11 route de la Molède 15800 Thiézac Cantal

Si vous souhaitez acheter du pain cuit dans le four de Vaurs, envoyez un sms au 0695040263.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le fournier vous présentera son travail entre mise en chauffe du four et enfournement du pain, il vous expliquera également l’histoire de ce four et les travaux de restauration en cours.

Un autre four est en cours de restauration sur la commune de Thiézac, au hameau de la Roucolle où des bénévoles vous accueilleront pour vous décrire les travaux engagés.

11 route de la Molède 15800 Thiézac 11 route de la Molède 15800 Thiézac Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0695040263 https://www.facebook.com/profile.php?id=61555859542057 La commune de Thiézac était riche de plus de 70 fours en activité il y a plus de cent ans. Beaucoup d’entre eux étaient des fours familiaux où chacun cuisait son pain mais dans chaque hameau de la commune se trouvaient des fours communs. Certains très anciens témoignent de l’histoire médiévale et seigneuriale de notre territoire et d’autres plus récents (mais qui ont quand même 300 ans) nous permettent de mieux comprendre l’utilisation communautaire de ces fours villageois.

Venez voir la restauration en cours de deux des fours de la commune de Thiézac et participer au travail du fournier.

Une fournée de pain de campagne cuit au feu de bois se déroulera vers 15h.

Le fournier vous présentera son travail entre mise en chauffe du four et enfournement du pain, il vous expliquera également l’histoire de ce four et les travaux de restauration en cours.

Lionel Salat