Rénovation énergétique : s’informer sur les aides et se prémunir contre les fraudes La Maison de l’Habitant Nantes

Rénovation énergétique : s’informer sur les aides et se prémunir contre les fraudes Mardi 14 octobre, 18h00 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique

Nombreux sont les particuliers qui reçoivent des propositions commerciales abusives pour leur rénovation énergétique. Démarchage à domicile, par téléphone ou par email, il arrive même que ça soit par des sociétés nationalement connues. Pour vous informer et vous prémunir de ces démarches abusives, participez à notre atelier ! L’équipe France Rénov’ et la CLCV décryptent pour vous ces arnaques et vous donnent les clés pour les repérer.

Evénement gratuit sur inscription ici !

La Maison de l'Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

