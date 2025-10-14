Rénovation énergétique : s’informer sur les aides et se prémunir contre les fraudes Maison de l’Habitant Nantes

Rénovation énergétique : s’informer sur les aides et se prémunir contre les fraudes Maison de l’Habitant Nantes mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit Evénement gratuit sur inscription ici ! Adulte

Nombreux sont les particuliers qui reçoivent des propositions commerciales abusives pour leur rénovation énergétique. Démarchage à domicile, par téléphone ou par email, il arrive même que ça soit par des sociétés nationalement connues. Pour vous informer et vous prémunir de ces démarches abusives, participez à notre atelier ! L’équipe France Rénov’ et la CLCV décryptent pour vous ces arnaques et vous donnent les clés pour les repérer.

Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015