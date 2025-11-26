Rénover sa copropriété comment s’y prendre ? Complexe sportif Pierrelatte

Rénover sa copropriété comment s’y prendre ?

Rénover sa copropriété peut s’avérer complexe démarche, financements, travaux collectifs, … Votre conseillère France Renov vous présentera tout cela et répondra à vos questions. Organisée par la communauté de communes DSP en partenariat avec le CEDER.

Complexe sportif Avenue Pierre de Coubertin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 63 02 secretariat@ccdsp.fr

English :

Renovating your condominium can be a complex process: procedures, financing, collective work, etc. Your France Renov advisor will show you how and answer your questions. Organized by the communauté de communes DSP in partnership with CEDER.

German :

Die Renovierung Ihres Miteigentums kann sich als komplex erweisen: Vorgehensweise, Finanzierung, kollektive Arbeiten, … Ihre Beraterin von France Renov wird Ihnen all dies vorstellen und Ihre Fragen beantworten. Organisiert von der Communauté de communes DSP in Partnerschaft mit CEDER.

Italiano :

Ristrutturare il vostro condominio può essere un’impresa complessa: il processo, il finanziamento, i lavori collettivi, ecc. Il vostro consulente France Renov vi spiegherà tutto e risponderà alle vostre domande. Organizzato dalla Communauté de Communes DSP in collaborazione con CEDER.

Espanol :

Renovar su condominio puede ser una empresa compleja: el proceso, la financiación, las obras colectivas, etc. Su asesor France Renov se lo contará todo y responderá a sus preguntas. Organizado por la communauté de communes DSP en colaboración con el CEDER.

