Rénover seul.e et accompagné.e rencontre avec les acteurs locaux Villefranche-de-Rouergue

Rénover seul.e et accompagné.e rencontre avec les acteurs locaux

2 arcades de l’hôpital Saint Martial Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Des acteurs locaux se mobilisent pour vous accompagner dans votre projet de rénovation (E’Sème, EnerCOA et l’Espace Conseil France Rénov’).

Ces différents acteurs vont se présenter ainsi que l’accompagnement qu’il vous proposent dans votre projet de rénovation, que ce soit :

L’école du Ségala des Métiers et de l’Ecologie E’sème présentera ses formations, dont celle à l’autoconstruction

Le Comité Réduire ses consommations d’énergie d’EnerCOA (CoRED) travaille depuis plusieurs mois à la création d’un accompagnement complet des particuliers.

L’ Espace Conseil France Rénov’ d’Ouest Aveyron communauté propose des conseils personnalisés ( technique et financier) pour votre projet avec les éventuelles aides auxquelles vous avez droit, suivant les dossiers un accompagnement avec un audit énergétique peut être réalisé. .

2 arcades de l’hôpital Saint Martial Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 12 39

