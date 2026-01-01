Rénover son habitat : les clés pour réussir avec Nantes Métropole La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Gratuit sur inscription : https://ypl.me/P8x

*** Semaine de l’accession ***Propriétaire ou futur propriétaire d’une maison individuelle ou d’un appartement en copropriété, vous avez un projet de rénovation ? Cette soirée vous aidera à comprendre comment améliorer la performance de votre logement et comment rénover étape par étape. Conseils techniques, solutions adaptées et aides financières seront présentés pour sécuriser votre projet.Rendez-vous le mercredi 11 mars de 18h à 20h à La Maison de l’HabitantGratuit sur inscription : https://ypl.me/P8x

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/P8x



