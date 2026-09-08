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Rentontre avec Antoinette Pham et François David Médiathèque la Cotentine La Hague

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque la Cotentine · La Hague

Rentontre avec Antoinette Pham et François David Médiathèque la Cotentine La Hague

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Médiathèque la Cotentine
Adresse
Digulleville
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Tarif

La Hague

Rentontre avec Antoinette Pham et François David

Médiathèque la Cotentine Digulleville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 12:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Dans le cadre du ZZ TOUR, la médiathèque « Cotentine » de Digulleville, a le plaisir de proposer différentes actions culturelles
autour des oeuvres d’Antoinette Pham et François David.
« D’ENCRE ET DE VENT » c’est une exposition d’Antoinette Pham , créée avec la complicité poétique de François David qui aura lieu du 3 au 24 octobre, dans le même temps,
il y aura également le spectacle du même nom, un atelier d’art graphique et une rencontre.

Antoinette Pham – artiste et illustratrice du recueil « D’encre et de vent » et François David, auteur du recueil de poésie, écrivain et éditeur, vous accueilleront pour vous faire découvrir leur dernier ouvrage « Et les branches caressent les nuages ».
Vous pourrez vous procurer l’ouvrage, le faire dédicacer et échanger avec les artistes. Un moment délicat en perspectives.

Si ce n’est déjà fait, vous pourrez également découvrir l’exposition « Encre et de vent ».

Rencontre organisée en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Manche et la librairie RAYONS de Beaumont-Hague.

Durée : environ 1h. Entrée libre.   .

Médiathèque la Cotentine Digulleville La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 95 90 99  mediatheque-digulleville@lahague.com

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English : Rentontre avec Antoinette Pham et François David

L’événement Rentontre avec Antoinette Pham et François David La Hague a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cotentin – La Hague

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