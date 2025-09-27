RENTRÉE 2025-2025 AUX ÉCURIES DE PALHÈRES Rocles

Pendant toute l’année scolaire, l’école d’équitation accueille les cavaliers de 6 ans aux adultes, dans des cours hebdomadaires dispensés par un moniteur diplômé.

Nos cavaliers profitent tous de l’encadrement d’un enseignant diplômé d’État, avec qui ils découvrent différentes disciplines équestres et la joie des sorties en extérieur.

Reprise des cours mercredi 1er et samedi 4 octobre 2025.

Nos poneys feront aussi la joie des plus petits.

La cavalerie est adaptée au niveau des groupes.

• Les séances d’enfants et d’ados, sont de niveau homogène, organisées en toute sécurité à l’extérieur comme en manège couvert.

• Les adultes qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le plaisir du contact avec le cheval, s’initier à une activité sportive régénérante, dans une ambiance à la fois conviviale et sérieuse, sont les bienvenus dans le cours adultes .

• Les plus jeunes à partir de 6 ans qui souhaitent découvrir cette fabuleuse activité sont bienvenus dans le cours adapté du mercredi matin.

Rue de l’École Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 87 30 56 59

English :

Throughout the school year, the riding school welcomes riders from 6 years old to adults, with weekly lessons given by a qualified instructor.

Our riders all benefit from the supervision of a state-qualified instructor, with whom they discover different equestrian disciplines and the joy of outdoor riding.

Classes resume on Wednesday October 1 and Saturday October 4, 2025.

German :

Während des gesamten Schuljahres empfängt die Reitschule Reiter von 6 Jahren bis zu Erwachsenen in wöchentlichen Kursen, die von einem diplomierten Reitlehrer geleitet werden.

Unsere Reiter profitieren alle von der Betreuung durch einen staatlich geprüften Lehrer, mit dem sie verschiedene Reitdisziplinen und die Freude an Ausritten ins Gelände entdecken.

Der Unterricht beginnt am Mittwoch, den 1. und Samstag, den 4. Oktober 2025.

Italiano :

Durante tutto l’anno scolastico, il maneggio accoglie cavalieri dai 6 anni agli adulti, con lezioni settimanali tenute da un istruttore qualificato.

Tutti i nostri cavalieri beneficiano della supervisione di un istruttore qualificato, con il quale scoprono diverse discipline equestri e le gioie dell’equitazione all’aria aperta.

Le lezioni riprendono mercoledì 1 e sabato 4 ottobre 2025.

Espanol :

Durante todo el año escolar, la escuela de equitación acoge a jinetes de 6 años a adultos, con clases semanales impartidas por un monitor cualificado.

Todos nuestros jinetes se benefician de la supervisión de un monitor cualificado por el Estado, con el que descubren diferentes disciplinas ecuestres y los placeres de la equitación al aire libre.

Las clases se reanudan el miércoles 1 y el sábado 4 de octubre de 2025.

