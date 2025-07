Rentrée 2025-2026 Accueil des nouveaux membres Centre socio-culturel République Metz

Centre socio-culturel République 4-6 Rue des Roberts Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-05 20:00:00

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Vous vous intéressez à la photographie, débutant ou non, venez nous retrouver pour la rentrée !

En plus de marquer le début des inscriptions pour la saison, cette soirée permettra de vous faire découvrir les locaux et les très nombreuses activités de Photo-Forum nos formations, nos rencontres, nos concours, nos laboratoires argentique, numérique, notre studio photo etc.

Dans une ambiance photographique, ce sera le moment de faire la rencontre de nouveaux photographes.Tout public

Centre socio-culturel République 4-6 Rue des Roberts Metz 57000 Moselle Grand Est association@photo-forum.fr

English :

If you’re interested in photography, whether you’re a beginner or not, come and join us!

As well as marking the start of registration for the new season, this evening will be an opportunity to discover Photo-Forum’s premises and its many activities: our training courses, meetings, competitions, silver and digital labs, photo studio, etc.

In a photographic atmosphere, it’s a great opportunity to meet new photographers.

German :

Sie interessieren sich für Fotografie, ob Anfänger oder nicht, kommen Sie zu uns, um den Schulanfang zu feiern!

Dieser Abend markiert nicht nur den Beginn der Einschreibungen für die Saison, sondern bietet Ihnen auch die Möglichkeit, die Räumlichkeiten und die sehr zahlreichen Aktivitäten von Photo-Forum zu entdecken: unsere Ausbildungen, unsere Treffen, unsere Wettbewerbe, unsere analogen und digitalen Labors, unser Fotostudio usw.

In einer fotografischen Atmosphäre wird dies der Moment sein, um neue Fotografen kennen zu lernen.

Italiano :

Se siete interessati alla fotografia, che siate principianti o meno, unitevi a noi quest’autunno!

Oltre a segnare l’inizio delle iscrizioni per la nuova stagione, questa serata sarà l’occasione per scoprire gli spazi del Photo-Forum e la sua vasta gamma di attività: i nostri corsi di formazione, gli incontri, i concorsi, i laboratori cinematografici e digitali, lo studio fotografico, ecc.

Sarà anche l’occasione per conoscere nuovi fotografi in un’atmosfera fotografica.

Espanol :

Si te interesa la fotografía, seas principiante o no, ¡ven y únete a nosotros este otoño!

Además de marcar el inicio de las inscripciones para la nueva temporada, esta velada será la ocasión de descubrir los locales de Photo-Forum y su amplio abanico de actividades: nuestros cursos de formación, encuentros, concursos, laboratorios de cine y digital, estudio fotográfico, etc.

También será la ocasión de conocer a nuevos fotógrafos en un ambiente fotográfico.

