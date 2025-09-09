Rentrée Ablawa Les Danses d’Ailleurs d’Ici – Portes ouvertes Gymnase Malakoff IV Nantes

Rentrée Ablawa Les Danses d’Ailleurs d’Ici – Portes ouvertes Gymnase Malakoff IV Nantes mardi 9 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-09 19:15 – 20:30

Gratuit : non Adultes : 10 euros Enfants : 5 euros La participation peut être déduite des frais d’inscription sur demande Tout public

Venez vivre une expérience unique ! Les cours de danse africaine sont accessibles pour tous et encadrée par une professeure expérimentée, accompagnés par des percussionnistes en live. Débutants ou confirmés, chacun évolue à son rythme dans un cadre bienveillant et chaleureux quel que soit votre âge grâce à une pédagogie solide dans la simplicité. La danse africaine accessible à tous : danser, c’est se sentir vivant à tout âge. Enfants, ados, adultes ou retraités : chacun y trouve son rythme ! Reprise des cours à partir du 15 septembre 2025 Danse africaine pour tousDanse traditionnelle & afro-contemporaine Cours accompagnés en live par nos percussionnistes Afrogym tonic – Stretching – Afro danse – Gym douce & bien-être Pour tous les âges : Éveil – Initiation – Pré-ados – Ados – Adultes – Pré-retraités – Retraités – Seniors Débutants ou confirmés, chacun évolue à son rythme dans un cadre bienveillant et chaleureux quel que soit votre âge 3 lieux de danse Plus d’informations : 06 99 77 45 40 / www.ablawa.fr

Gymnase Malakoff IV Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

06 88 54 14 01 0659530690 https://ablawa.fr/ https://www.instagram.com/ablawa.danse.africaine/