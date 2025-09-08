Rentrée Club Omnisports Marcillac-Vallon
Rentrée Club Omnisports Marcillac-Vallon lundi 8 septembre 2025.
Rentrée Club Omnisports
Marcillac-Vallon Aveyron
Début : 2025-09-08
fin : 2025-09-08
Date(s) :
2025-09-08
Rentrée sportive 2025
CLUB OMNISPORTS MARCILLAC
Rentrée du Club Omnisports Marcillac le Lundi 8 Septembre 2025
PLANNING DES COURS
Gym douce le lundi de 11 H à 12 H
Fitness le mardi de 18H45 à 19H45
Pilates le mercredi de 10H15 à 11H15 et de 19H45 à 20H45
Zumba le mercredi de 18H30 à 19H30
Stretching Mardi et Jeudi de 10H15 à 11H15 + Jeudi de 18H45 à 19H45
Les cours se déroulent salle Beau Soleil à Marcillac SAUF la Zumba à la salle des fêtes de Marcillac
Tarifs :
Licence fédérale Individuelle 30 €
Forfait famille (1 parent+1 enfant) 40 €
Forfait couple 40 €
Forfait 2 enfants 40 €
Adhésion forfaitaire pour les cours 1 h 105 € 2 h 140 € 3 h 170 €
Contact 05.65.71.85.85 06.48.20.08.22
clubomnisport.marcillacvallon@gmail.com https://club.sportspourtous.org/omnisports-marcillac .
Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 85
English :
Back to Sports 2025
German :
Sportlicher Auftakt 2025
Italiano :
Torna allo sport 2025
Espanol :
Volver a deporte 2025
