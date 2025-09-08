Rentrée Club Omnisports Marcillac-Vallon

Rentrée Club Omnisports Marcillac-Vallon lundi 8 septembre 2025.

Rentrée Club Omnisports

Marcillac-Vallon Aveyron





Début : 2025-09-08

fin : 2025-09-08



2025-09-08

Rentrée sportive 2025

CLUB OMNISPORTS MARCILLAC

Rentrée du Club Omnisports Marcillac le Lundi 8 Septembre 2025

PLANNING DES COURS

Gym douce le lundi de 11 H à 12 H

Fitness le mardi de 18H45 à 19H45

Pilates le mercredi de 10H15 à 11H15 et de 19H45 à 20H45

Zumba le mercredi de 18H30 à 19H30

Stretching Mardi et Jeudi de 10H15 à 11H15 + Jeudi de 18H45 à 19H45

Les cours se déroulent salle Beau Soleil à Marcillac SAUF la Zumba à la salle des fêtes de Marcillac

Tarifs :

Licence fédérale Individuelle 30 €

Forfait famille (1 parent+1 enfant) 40 €

Forfait couple 40 €

Forfait 2 enfants 40 €

Adhésion forfaitaire pour les cours 1 h 105 € 2 h 140 € 3 h 170 €

Contact 05.65.71.85.85 06.48.20.08.22

clubomnisport.marcillacvallon@gmail.com https://club.sportspourtous.org/omnisports-marcillac .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 85

English :

Back to Sports 2025

German :

Sportlicher Auftakt 2025

Italiano :

Torna allo sport 2025

Espanol :

Volver a deporte 2025

