Informations pratiques

Thann

Rentrée culturelle CCTC

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Une rentrée culturelle festive pour explorer les arts, participer à des ateliers, découvrir les programmations et faire la fête en famille !

La Communauté de Communes Thann-Cernay vous invite à sa deuxième rentrée culturelle ! Venez découvrir les programmations de l’Abri mémoire, des Médiathèques Thann-Cernay, de l’École Artistique Thann-Cernay et du Relais Culturel Intercommunal. Au programme : ateliers créatifs, explorations littéraires, histoires animées, arts visuels et vivants, stop motion, création de costumes et apéro boum en famille. Un moment convivial pour explorer, rêver et préparer sa saison culturelle ! .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

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English :

A festive start to the cultural season—explore the arts, take part in workshops, discover the programs, and celebrate with the whole family!

L’événement Rentrée culturelle CCTC Thann a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay