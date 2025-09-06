Rentrée de l’association Ouvrez-le-Bal Salle des fêtes Buxy

Rentrée de l’association Ouvrez-le-Bal Salle des fêtes Buxy samedi 6 septembre 2025.

Rentrée de l’association Ouvrez-le-Bal

Salle des fêtes 100 Rue des Maréchaux Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-06

Depuis sa création en 2002, l’association Ouvrez-le-Bal n’a qu’un objectif: partager le plaisir de danser avec un maximum de personnes, depuis la petite enfance jusqu’à…la grande maturité. Pour cela, l’association propose à un tarif attractif (-30% pour les de 30 ans) des cours de danse variés, dispensés par des professeurs expérimentés dont deux sont des juges internationaux. Pour autant, l’apprentissage des danses se fait dans la bienveillance et la convivialité. Danses proposées à Buxy: éveil à la danse, street dance, modern jazz, rock, danses latines (salsa, bachata…), danses de salon, danses en ligne et, nouveauté 2025 à Moroges: afro zumba et afro contemporain. N’hésitez pas à rencontrer Ouvrez-le-Bal au forum des associations à Buxy le samedi 6 sept. (9h-12h30) et à Saint-Gengoux le samedi 13 sept. (9h-13h). Vous êtes également les bienvenus à la semaine découverte gratuite, à Buxy les lundi 8, mardi 9, jeudi 11 sept. et à Moroges le jeudi 11 sept. L’association se réjouit de vous retrouver bientôt sur la piste. .

Salle des fêtes 100 Rue des Maréchaux Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 68 03 62 associationouvrezlebal@gmail.com

English : Rentrée de l’association Ouvrez-le-Bal

German : Rentrée de l’association Ouvrez-le-Bal

Italiano :

Espanol :

L’événement Rentrée de l’association Ouvrez-le-Bal Buxy a été mis à jour le 2025-08-23 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II